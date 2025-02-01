Журналисты медиахолдинга «Первый областной» победили в конкурсе им. Ольги Давиденко

Материалы о помощи бойцам СВО и волонтерстве принесли авторам призовые места

Стали известны результаты конкурса Союза журналистов Челябинской области им. Ольга Давиденко. На вершине пьедестала конкурса профмастерства вновь оказались журналисты медиахолдинга «Первый областной».

В номинации «Лучшая журналистская работа» первое место заняла Мария Батракова.

Мария более 20 лет работает в редакции газеты «Усть-Катавская неделя». На конкурс она представила серию материалов об участниках СВО. Один из этих материалов она считает самым сильным — «Она стала его правой рукой». Мария рассказала историю ветерана СВО, молодого парня, который вернулся без руки. Он был из числа мобилизованных. Был и рассказ о волонтерском движении, которое организовано одним из представителей редакции.

«Волонтерское движение называется „Содействие воинам Отечества“. Я в нем с момента основания, вхожу в группу, которая принимает финансовые отчеты. У нас и в редакции стоит урна для сбора средств. Благодаря нашим материалам и вот этой информационной поддержке мы купили пять квадрокоптеров для фронта, передали бойцам», — рассказывает Мария Батракова.

Волонтеры регулярно отправляют гуманитарные грузы. Каждые два месяца Владимир Дьяков выезжает за ленточку, а Мария о каждой поездке пишет и дает финансовый отчет.

В этой же номинации второе место заняла журналист сайта 1obl.ru Ирина Голлай. Жюри отметило материал «Челябинская таксистка стала личным водителем для детей с онкологией».

«Я всегда с завистью относилась к коллегам, которые пишут на социальные темы. И сейчас благодарна редакции, что имею возможность рассказывать про судьбы и отношения людей. Героиней конкурсного материала стала таксист Галина Багаева из Челябинска, которая возит детей с онкологией из Челябинской области на лечение в областную больницу. Это пример поддержки и доброты, которых всем нам сейчас не хватает», — рассказывает Ирина Голлай.

Фоторяд к конкурсному материалу создал фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк. Ирина благодарит коллегу, благодаря ему материал получился особенно ярким.

Церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства пройдет на форуме «Медиагора», который состоится в начале февраля в Магнитогорске.