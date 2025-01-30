Форум «Медиагора-2025» пройдет в Магнитогорске в городском парке «Притяжение»

Журналисты, пиарщики и блогеры получат возможности для профессионального развития и участия в спортивных соревнованиях

В начале февраля в Магнитогорске в городском парке-курорте «Притяжение» состоится межрегиональный зимний медиафорум «Медиагора‑2025». Мероприятие соберет более 50 представителей СМИ со всего Урала, а также федеральных журналистов, PR-специалистов и промышленных блогеров.

Форум «Медиагора-2025» включает две обширные программы: деловую встречу с выступлениями медиамастеров и круглыми столами, а также соревнования на Кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горным лыжам и сноуборду.

«Впервые это мероприятие пройдет в центре индустриального города, в городском парке-курорте „Притяжение“ в Магнитогорске. Эта уникальная площадка стала соорганизатором масштабного спортивного медиафестиваля», — отметила Светлана Зайцева, председатель Союза журналистов Челябинской области.

Городской курорт «Притяжение» является важнейшим социальным проектом Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска.

«Открытие первой очереди было в 2022 году, новые объекты постоянно строятся и сдаются. Похожих по наполнению территорий в стране нет», — рассказал заместитель директора ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба.

Основной темой форума станет «Притяжение индустрии». Участники обсудят, как медиа могут способствовать продвижению производственных предприятий, привлечению кадров и развитию промышленного туризма.

Среди спикеров форума:

Ирина Текслер, первая леди Челябинской области, учредитель Фонда 2020;

Максим Ильяхов, соавтор бестселлера «Пиши, сокращай»;

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова.

Кубок СМИ в горах Южного Урала ведет свою историю с 2012 года и с 2019 года носит имя Ольги Давиденко, общественного деятеля и председателя Союза журналистов Челябинской области с 2015 по 2018 год.

Информационным партнером форума выступает медиахолдинг «Первый областной».