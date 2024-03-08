Челябинская таксистка стала личным водителем для детей с онкологий

Галина Багаева возит подопечных благотворительного движения «Искорка Фонд» на химиотерапию

Челябинка Галина Багаева пошла работать в такси, чтобы недорого выкупить рабочий автомобиль. В автопарке однажды ей дали задание отвезти на лечение мальчика с онкологией. Спустя три года дети с этим диагнозом — главные пассажиры Галины. Несколько дней в неделю челябинка, зачастую бесплатно, возит больных ребят в областную больницу, и только в пятницу, по выходным выезжает на линию, чтобы подзаработать на жизнь. Журналисты ИА «Первое областное» встретились с необычной таксисткой.





До работы в такси Галина была хирургической медсестрой, но ушла из профессии по личным причинам. Думала, с маленькими пациентами жизнь уже не столкнет. А судьба, напротив, словно толкала ее обратно. В автопарке Галине все чаще давали заказы от благотворительного движения «Искорка Фонд», которое помогает онкологическим пациентам. Глядя на школьников, малышей, которые сражаются с раком, женщина поняла, что чужих детей не бывает, и решила, что будет помогать таким семьям осознанно.

«Из таксопарка я давно ушла, но своих пациентов не бросила. Я вожу ребят из Кыштыма, Чебаркуля, Южноуральска, Кунашака, Златоуста. Забираю из дома и везу в Челябинск, в областную больницу, а потом обратно домой. Иногда проезжаю в день по 600 километров. Но это мелочи по сравнению с той нагрузкой, которая ложится на плечи больных детей», — рассказывает Галина.

Канун женского праздника Галя целый провела с маленьким Димой Гусевым и его мамой Анастасией из Златоуста. На днях парнишке исполнилось четыре года и почти два из них он живет с саркомой Юинга — раком костей.





Заболевание проявилось у Димы внезапно. Мама пришла за мальчиком в садик и увидела, что у сына опухла нога. Медики сразу направили Диму к докторам в Челябинск. Здесь выявили онкологию и назначили курс химиотерапии.

«Первый раз мы лежали в больнице почти девять месяцев. Изредка нас отпускали домой. Сначала мы ездили в Златоуст на автобусе. Сын уставал, а главное — рисковал подхватить в общественном транспорте какой-нибудь вирус. А потом мы узнали, что „Искорка Фонд“ предоставляет ребятам такси бесплатно. Галя возит нас почти год. За это время мы стали подругами, а сын считает Галину членом семьи», — говорит мама мальчика Анастасия.





Сегодня Галя привезла малышу пакет с подарками на день рождения. Их купил сын Галины, тезка больного мальчика — Дмитрий. Школьник знает, что мама помогает ребятам, которые борются с раком, и сам участвует в благотворительных акциях. Недавно в филиале школы № 24, где учится сын Галины, провели ярмарку в помощь Диме. Вместе с благотворительным движением «Искорка Фонд» школьники собрали деньги, которых хватит на оплату поездок в областную больницу еще на год. Почти все эти средства будут потрачены на бензин и лишь малая часть — на зарплату водителю.

«Если возить пассажиров по городу, я могу заработать раз в 10 больше. Но без ребят, опекаемых „Искоркой“ я уже не могу. Правда, стараюсь брать „под опеку“ разные семьи. Не хочу привязываться к одной, ведь если что-то случится, боюсь, не выдержит сердце», — признается Галина.

В 19 лет Галя сама столкнулась с диагнозом «онкология». Она считает, что справиться ей помог борцовский характер. На руках у Галины тогда был грудной сын — женщина дала себе слово, что не умрет и боролась с болезнью. Выжила, победила, родила второго ребенка.





То же упорство Галина видит сегодня в своих пассажирах: малыши или школьники, они стойко переносят трудности терапии и хотят жить.

«Никакая химия не поможет, если сам человек не бьется за жизнь. А мои малыши все герои. Они все понимают и борются», — замечает Галина.

Чтобы ребятам было легче в дороге, Галина затонировала машину, ведь после химиотерапии пациентам нельзя находиться на солнце. В дорогу Галя берет запас конфет для ребят — сладости помогают поднять настроение после изматывающей процедуры. А главное — наш таксист встречает ребят с улыбкой.

Уже на следующей неделе Галина и ее сын Дмитрий вместе с «Искоркой» снова приедут в детскую областную больницу, чтобы вместе с артистами-волонтерами дать масленичный концерт под окнами онкогематологии, где лежат малыши.