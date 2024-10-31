Далекое стало близким: волонтеры Усть‑Катава сделали фильм о помощи фронту

Южноуральцы показали, как быстро может измениться обычное течение жизни

Жители Челябинской области рассказали в видеоролике, насколько близко СВО к Южному Уралу.

В городе несколько лет работает волонтерский штаб. Его организовали жители Усть-Катава во время частичной мобилизации.

Волонтеры, как и многие другие, создают массети, «костюмы лешего», печатают обвесы для техники на 3D-принтере и много чего еще. Они вникли в детали повседневной жизни бойцов и стараются до мелочей облегчить их работу.

Время от времени штаб собирает средства, чтобы закупать расходники, материалы, исполнять заказы ребят. Участница штаба Елена Дьякова давно задумывалась: почему в сборах участвуют одни и те же? Ведь так много вокруг людей, которые легко могли бы помочь. Но они отворачиваются при одном упоминании о заботах волонтеров.

«В интернете наткнулась на стихи Марины Смирновой „Я ничего не знаю о войне“. Они мне в душу запали», — рассказывает Елена.

Стихи доступны всем по поиску. Если вкратце, это история женщины, погруженной в повседневные хлопоты и считающей, что боевые действия и ее семья находятся в совершенно разных мирах. Всё меняется, когда мужу приносят повестку.

Лена рассказала об идее экранизировать стихи видеографу Жанне Евдокимовой. Предварительно спросила согласия у автора произведения.

Около трех дней потребовалось Жанне, чтобы снять видеоролик.

Главную роль исполнила жительница Усть-Катава. Мобилизованного сыграл муж Елены Дьяковой Владимир, который и организовал волонтерский штаб. Кстати, сейчас Владимир в очередной — десятый — раз повез бойцам гуманитарную помощь.

В съемках участвовали и настоящие мобилизованные. Например, один из них вручает главному герою повестку.

Кадры боевых действий использовали из тех, что доступны в интернете. Есть и реальные картинки с фронта, их присылали военнослужащие. Озвучивала ролик сама Жанна и ее сын Евгений. Видео разместили в сообществе волонтеров в День России.

«У нас город маленький, в основном помогают одни и те же. Тех, у кого другая позиция, очень трудно привлечь. А хотелось бы до них тоже достучаться. Что нужно помочь нашим ребятам», — заключает Елена Дьякова.