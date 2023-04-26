Журналиста «Первого областного» наградили за победу во всероссийском конкурсе СМИ

Столичное жюри отметило материал Виталия Гущинского о защите дольщиков

Корреспондента информационного агентства «Первое областное» Виталия Гущинского пригласили на награждение в Москву за победу во всероссийском конкурсе СМИ «Созидание и развитие». Об этом сообщает организатор конкурса Минстрой России.



Материал Виталия Гущинского «Челябинские дольщики дома на Доватора — о своем пути от недостроя до получения квартир» стал лучшим в номинации «Материал о восстановлении прав участников долевого строительства». С материалом можно ознакомиться на нашем сайте.

Для победителей в десяти номинациях подготовили статуэтки, дипломы, торжественный фуршет и экскурсию в офис МИА «Россия сегодня» — одного из крупнейших информационных агентств страны.

Напомним, это не первая большая победа Виталия. В 2022 году корреспондент ИА «Первое областное» вернулся из Москвы с дипломом и медалью победителя всероссийского журналистского конкурса «Вызов — XXI век» в номинации «Портрет современника». Победы удостоилась серия очерков и репортажей «о людях из народа».