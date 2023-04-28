На фестивале СМИ в Челябинской области выступят медиаэксперты и журналисты

Фестиваль пройдет 18 и 19 мая на озере Еловое

XXIV Фестиваль СМИ Челябинской области «Южноуральская смена» пройдет 18 и 19 мая в Чебаркульском районе. На нем медиаменеджеры, юристы и медиаэксперты поделятся опытом с журналистами, редакторами, продюсерами, SMM-специалистами.



Фестиваль СМИ пройдет на площадке гостиничного комплекса «Уральские зори 4.0» на озере Еловое. Главной темой станет молодежь. Участники узнают, как выстраивать коммуникацию с молодым поколением и как завоевать их внимание.



В этом году программа разделена на два потока: «Контент» и «Коммуникации». Она будет полезна всем, кто хочет развиваться в медиасфере: журналистам, редакторам, PR-специалистам, менеджерам, специалистам по рекламе, юристам, SMM-специалистам и специалистам других сфер.

В качестве спикеров на фестивале СМИ выступят председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, стендап-юрист Федор Кравченко, медиаменеджер и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, профессор кафедры Российской политики факультета Политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло, руководитель департамента мониторинга и аналитики «Sidorin Lab» Евгений Кузнецов, директор Центра «Аналитик», автор «Аналитического Конструктора» — методики решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере Андрей Мозолин, Медиаэксперт, теоретик и практик новых медиа, кандидат филологических наук Максим Корнев и другие эксперты.

Для участия в фестивале нужно пройти онлайн-регистрацию до 3 мая 2023 года.