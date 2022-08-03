Челябинские дольщики дома на Доватора — о своем пути от недостроя до получения квартир

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в доме, который сдали этим летом, и пообщался с дольщиками

Несколько лет во дворах на пересечении улиц Доватора и Воровского в Челябинске виднелся высокий долгострой. В прошлом году на нем закипела работа, и в начале лета 2022 года около сотни дольщиков, которые ждали своего жилья долгие восемь лет, получили заветные ключи от квартир.

За это время они успели пережить банкротство компании-застройщика, многочисленные допросы в рамках уголовного дела как пострадавшие и даже создание своего ЖСК.





Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в доме, который сдали этим летом, и пообщался с дольщиками.

Наталья Гармаш, как и еще десятки дольщиков, восемь лет назад купила квартиру в строящемся доме по адресу Доватора, 46.

«На тот момент уже были вставлены окна, и казалось, что через пару месяцев можно будет праздновать новоселье», — вспоминает Наталья.





Но вскоре после этого появились первые проблемы. В доме изначально строилось две секции. Дольщикам говорили, что одну секцию, в которой была квартира у Натальи, сдадут, а вторую будут достраивать позже. К назначенному сроку сдачи застройщик сказал, что без второй секции первую сдать не получится, поэтому выдача ключей задерживается на полгода, потом на год… А в 2015-м компания и вовсе обанкротилась.

«Я подумала, что надо что-то делать, потому что дом не строится, банкротство идет. И мы создали инициативную группу», — рассказывает дольщица.

Люди купили квартиры в доме классом выше среднего. Тогда квадратный метр в этом доме стоил 45—50 тысяч рублей. Причем по условиям долевого контракта вносилась полная сумма за жилье: то есть люди остались и без денег, и без квартир.





Члены инициативной группы писали письма в разные инстанции, ходили на каждую рабочую группу по обманутым дольщикам при правительстве региона.

«Ходили в Минстрой как на работу — каждый понедельник. Отчитывались, что мы сделали, и спрашивали с чиновников, что они сделали. Обращались к депутатам, президенту. Хватались за каждую возможность», — делится Наталья.

Затем пришла идея создать жилищный кооператив, председателем которого стала Наталья Гармаш. Создание кооператива позволяло дольщикам хотя бы сохранить дом в том виде, в котором его бросил застройщик. А как его достраивать… никто не знал.

Но вскоре вышел федеральный закон, который предполагал создание Фонда защиты прав дольщиков. Он позволил сформировать реестр долгостроев, чтобы направлять средства из федерального и областного бюджетов на достройку проблемных домов. Первым недостроем, к завершению которого приступил фонд, стал дом на Доватора, 46.

Было подписано соглашение, на дом зашел подрядчик, и началась стройка. Дольщики вновь каждый понедельник ходили на Доватора, 46, как на работу — следили за процессом, разбирались в спорных моментах.

«Но вот строили-строили и достроили. Сейчас я, как председатель ЖСК, передала почти все квартиры собственникам. За много лет ситуация у людей изменилась. Некоторые, например, переехали в Краснодар, Санкт-Петербург, Казахстан. Они еще не успели приехать за ключами», — поясняет Наталья.





Есть и спорные квартиры, по которым идут суды. На момент создания ЖСК туда вступили многие дольщики, но не все. Некоторые из них начали приходить через год, потому что изначально не хотели участвовать в разбирательствах.

«Мы их, конечно, в ЖСК приняли, но фонд, который финансировал достройку, против этого. По соглашению все свободные от притязаний площади мы передали фонду. Теперь люди будут доказывать в судах свое право на квартиры. Думаю, еще год будем судиться. Я-то на стороне дольщиков, конечно: мне жалко каждого из нас», — говорит председатель ЖСК.

До окончания работ на доме, к слову, дожили не все. У троих дольщиков ключи пришли получать наследники.

«В начале нашего пути было ощущение, что бегаем по замкнутому кругу, казалось, что все пропало. А потом я подумала, что раз взялась, то надо довести дело до конца. Для себя, для людей, которые в меня поверили. У нас же там были и инвалиды, и пенсионеры. Я этим занималась, в частности, чтобы помочь вот таким людям», — рассказывает Наталья.

Новую квартиру нам показал также активный участник инициативной группы Иван Кущ.

На парковке перед домом пусто, в подъезде — тишина. Жильцов здесь пока нет, ведь в 2014-м квартиры здесь должны были сдаваться с черновой отделкой: голые стены и пол, отсутствие сантехники.









Поэтому жильцы попросили строителей обставить зеркальный лифт фанерными листами, чтобы не повредить его при подъеме стройматериалов.





Иван надеется осенью закончить ремонт своей «трешки».

«Пока даже не верится, что это моя квартира, хотя уже получено право собственности. Хочу заехать сюда после ремонта», — делится Иван.

По словам дольщика, удовлетворение пришло не столько от факта получения ключей, сколько от того, что все-таки удалось добиться своего.

«Тут каждый кирпич прочувствован дольщиками на себе. Мы знаем, сколько все здесь стоит, насколько это качественно сделано. Бывает так, что люди, которые покупают квартиры, быстро съезжают и пренебрежительно относятся к общедомовому имуществу, но мы, даже вот по лифту видно, будем все это дело беречь», — улыбается собеседник.

Забот у ЖСК пока еще хватает. Нужно дождаться сноса аварийного дома, расположенного на территории, где должна быть парковка для жильцов многоэтажки.





Еще прошлой осенью в ветхой двухэтажке, определенной под снос, работала пекарня на первом этаже, а в пустых квартирах жили бомжи. Сейчас предприятие переехало в соседнее здание, а незаконных жильцов выселили. Дом наконец-то можно сносить.





С обратной стороны дома виднеется полуразвалившееся одноэтажное здание — неработающий тепловой пункт. Объект должен перейти от МУПа напрямую к городской администрации, которая и снесет ветхий объект.





Но основная часть работы инициативных дольщиков закончилась, теперь их ждут только приятные хлопоты — впереди обустройство собственного жилья.

Справка:

В 2020 и 2021 годах в Челябинской области правительство выделило 537,9 миллиона рублей из регионального бюджета Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Из них 38,9 миллиона рублей были направлены из областного бюджета на достройку дома на Доватора, 46. Еще часть финансирования была направлена из федерального фонда. Дом ЖСК «Доватора-46», где свое жилье ждали 98 дольщиков, стал первым объектом в регионе, на достройку которого средства выделили из бюджета.