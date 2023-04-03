Журналист ИА «Первое областное» стал автором лучшего в России текста о защите дольщиков

Героями материала стали собственники одного из самых известных долгостроев Челябинска

Корреспондент информационного агентства «Первое областное» Виталий Гущинский занял первое место в VII Всероссийском конкурсе СМИ «Созидание и развитие». Главным призом в номинации «Лучший материал о восстановлении прав участников долевого строительства» отмечен текст молодого журналиста о непростой судьбе долгостроя на Доватора, 46, в Челябинске.

«Дольщики вложились и ждали заселения очень много лет. Наша редакция сопровождала почти все этапы их борьбы за свои права. И вот этот материал — подведение итогов, когда они смогли получить свои квартиры», — рассказал Виталий о своей работе.

Конкурс «Созидание и развитие» проводится Минстроем России совместно с ППК «Фонд развития территорий». Церемония награждения победителей пройдет в Москве во второй половине апреля 2023 года.

С призовой работой Виталия Гущинского «Челябинские дольщики дома на Доватора — о своем пути от недостроя до получения квартир» можно ознакомиться на нашем сайте.