Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В первую очередь этот праздник посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, спасая жизни незнакомым людям. В Челябинской области около 30 тысяч доноров, их число с каждым годом растет.
Журналист нашей редакции Ольга Бороденок сдает свою кровь много лет и не собирается останавливаться. Решение стать донором челябинка приняла в 2005 году, но с первой попытки ничего не вышло. Донорами не могут быть беременные женщины, а также имеющие детей до года. Как раз в то время Ольга и стала мамой.
«Мне сразу отказали на регистрации. Потому что кормящим мамам нельзя. Было так обидно. Но тогда взгляд на донорство у меня был наивный», — вспоминает Ольга.
Ко второй попытке сдать кровь женщину подтолкнула судьба.
«У меня был друг. Он тяжело заболел. С кровью были проблемы. Я приходила его навещать. Однажды врачи сказали, что ему не хватает донорской крови, и я решила помочь, сдать свою», — рассказывает Ольга.
Ольга пошла на станцию переливания крови и стала донором официально.
С тех пор своей кровью она делилась уже 20 раз и сдала в общей сложности около 10 литров крови.
Для Ольги смысл быть донором весьма философский.
«Помнишь эту фразу из мультика: „Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет — добром к тебе вернется“? Я, видимо, прониклась этим текстом и примерно так и думаю теперь, когда сдаю кровь», — говорит наша героиня.
Кому перелили кровь, для челябинки не имеет значения. Самое главное, что ее кровь помогла, спасла чью-то жизнь.
«Я сдаю кровь, а врачам виднее, кому она нужнее», — замечает Ольга.
Стандартный интервал между сдачами должен составлять минимум два месяца. Мужчинам можно сдавать кровь пять раз в год, женщинам — четыре раза. По словам Ольги, сейчас, когда приходит время новой кроводачи, ей звонят со станции переливания и приглашают на процедуру.
Ежегодно в Челябинской области в переливании крови нуждаются около 100 тысяч человек. Это люди после ЧП, а также те, кто потерял кровь во время родов или из-за хронических заболеваний, пациенты с гемофилией, лейкозами, анемией. Без донорской крови также не обходятся сложные операции. Среди самых востребованных групп крови — группы с отрицательным резус-фактором.
«Мы принимаем доноров в соответствии с заявками от медицинских организаций Челябинской области. И удовлетворяем заявки клиник в полном объеме», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови.
Помимо Челябинска, станции переливания крови есть в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Сатке. Также с апреля по ноябрь в регионе работает мобильный пункт забора крови.
Если вы также готовы стать донором, соблюдайте несколько правил. За два-три дня перед сдачей крови нельзя пить алкоголь, употреблять лекарства, заниматься активным спортом. Другие ограничения и рекомендации можно найти на сайте ЧОСПК.
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