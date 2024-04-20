Журналист из Челябинска стала донором и сдала около десяти литров крови

Мы спросили коллегу, почему она помогает незнакомым людям

«Мне сразу отказали на регистрации. Потому что кормящим мамам нельзя. Было так обидно. Но тогда взгляд на донорство у меня был наивный»,

— вспоминает Ольга.





«У меня был друг. Он тяжело заболел. С кровью были проблемы. Я приходила его навещать. Однажды врачи сказали, что ему не хватает донорской крови, и я решила помочь, сдать свою»,

— рассказывает Ольга.

«Помнишь эту фразу из мультика: „Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет — добром к тебе вернется“? Я, видимо, прониклась этим текстом и примерно так и думаю теперь, когда сдаю кровь»,

— говорит наша героиня.

«Я сдаю кровь, а врачам виднее, кому она нужнее»,

— замечает Ольга.

«Мы принимаем доноров в соответствии с заявками от медицинских организаций Челябинской области. И удовлетворяем заявки клиник в полном объеме»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови.