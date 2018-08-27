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/ Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке

Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке

Хищник пережил несколько операций перед переездом на Дальний Восток.
сегодня в 15:28
  |  Общество
История тигра Жорика, ставшего известным на весь мир после проведения нескольких операций по восстановлению морды, заинтересовала исследователей из Японии. Биолог издала рассказ о южноуральском хищнике. Свою копию в ближайшее время получит и зоозащитник Карен Даллакян, занимавшийся лечением Жорика. Сам тигр обитает сейчас на Дальнем Востоке.

Еще в 2016 годы мы общались с профессором Сэки Кейко, тогда я и давал интервью о Жорике. Сейчас история опубликована. Мне пришлют собственный экземпляр на японском языке. Также будет сделан перевод на русский язык. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Карен Даллакян.

Напомним, история челябинского тигра Жорика началась еще в 2009 году. Хищник приехал в город вместе с передвижным цирком в 2009 году. Тигр был серьезно болен: его организм разъедал сепсис, половины морды не было. Вес тигра еда насчитывал 20 килограмм. У него не было сил ни на что: он не реагировал на людей, отказывался от еды и питья. На восстановление ушло несколько месяцев, за это время ветеринар сделал хищнику 19 операций. После реабилитации Жорик переехал в хабаровский центр реабилитации «Утес».

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