/ Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке

Еще в 2016 годы мы общались с профессором Сэки Кейко, тогда я и давал интервью о Жорике. Сейчас история опубликована. Мне пришлют собственный экземпляр на японском языке. Также будет сделан перевод на русский язык. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Карен Даллакян.
Напомним, история челябинского тигра Жорика началась еще в 2009 году. Хищник приехал в город вместе с передвижным цирком в 2009 году. Тигр был серьезно болен: его организм разъедал сепсис, половины морды не было. Вес тигра еда насчитывал 20 килограмм. У него не было сил ни на что: он не реагировал на людей, отказывался от еды и питья. На восстановление ушло несколько месяцев, за это время ветеринар сделал хищнику 19 операций. После реабилитации Жорик переехал в хабаровский центр реабилитации «Утес».