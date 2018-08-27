/ Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке

Хищник пережил несколько операций перед переездом на Дальний Восток.

История тигра Жорика, ставшего известным на весь мир после проведения нескольких операций по восстановлению морды, заинтересовала исследователей из Японии. Биолог издала рассказ о южноуральском хищнике. Свою копию в ближайшее время получит и зоозащитник Карен Даллакян, занимавшийся лечением Жорика. Сам тигр обитает сейчас на Дальнем Востоке.

Еще в 2016 годы мы общались с профессором Сэки Кейко, тогда я и давал интервью о Жорике. Сейчас история опубликована. Мне пришлют собственный экземпляр на японском языке. Также будет сделан перевод на русский язык. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Карен Даллакян.

Напомним, история челябинского тигра Жорика началась еще в 2009 году. Хищник приехал в город вместе с передвижным цирком в 2009 году. Тигр был серьезно болен: его организм разъедал сепсис, половины морды не было. Вес тигра еда насчитывал 20 килограмм. У него не было сил ни на что: он не реагировал на людей, отказывался от еды и питья. На восстановление ушло несколько месяцев, за это время ветеринар сделал хищнику 19 операций. После реабилитации Жорик переехал в хабаровский центр реабилитации «Утес».