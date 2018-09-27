/ «Это инстинкт. Слабака надо убивать». Запашный снял видео о жутком инциденте с тигрицей в Магнитогорске

Дрессировщик встал на защиту своих коллег.

Дрессировщик и укротитель тигров Эдгард Запашный встал на защиту цирковой труппы Артура и Карины Багдасаровых. Напомним, что инцидент произошел в Магнитогорске. Во время номера с тиграми один из хищников забился в конвульсиях, а потом упал без сознания. Дрессировщик пытался привести в чувства тигрицу с помощью воды, он тыкал животное хлыстом и оттаскивал за хвост в сторону. Именно это и возмутило зрителей. Начался общественный резонанс. Люди стали обвинять дрессировщика в жестокости. В связи с этим Эдгар Запашный записал видеообращение, в котором сказал, что Артур Багдасаров поступил правильно, в первую очередь защищая тигрицу, потерявшую сознание, от других хищников.

Давайте посмотрим полное видео, трехминутное, где вы видите как Артур несколько раз пытался, сначала, прежде всего, остановить музыку, и в конце даже выругался на звукорежиссера. За последние 30 лет такого не происходило нигде. Просто нигде, чтобы вдруг тигру стало резко плохо. И я не просто так написал, что даже футболисты просто так умирают. Футболисты, которых проверяют почти каждую неделю на наличие всего, и все равно были, и к сожалению будут случаи, когда по тем или иным причинам люди умирают на поле. Спортивные люди умирают на поле! Я уже не говорю про простых людей, которые на остановках иногда умирают, от остановки сердца. И конечно, Артур был к этому не готов, да никто не был готов. Дальше — вам не приходило в голову, а почему Карины нет на этом видео? Куда делась вторая дрессировщица?! Просто-напросто ее нет. А теперь, посмотрите внимательно, как ведут себя другие тигры, и как Артур, когда тащит за хвост эту тигрицу, все время оглядывается назад. Другие тигры открыли мгновенно на нее охоту, и если бы Артур и Карина, которой нет в кадре, не контролировали бы группу животных, то первый бросился бы тигр справа. Посмотрите на видео, как тигр заинтересовался своей коллегой, которой стало плохо, потому что первое — это инстинкт: слабака надо убивать.— сказал Эдгард Запашный в своем видеобращении.

Сейчас, говорят циркачи, с животным все в порядке. Его обследуют, а если необходимо, назначат лечение.