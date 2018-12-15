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/ Легендарному тигру Жорику исполняется 10 лет

Легендарному тигру Жорику исполняется 10 лет

Парню нужна невеста, ее предлагают искать всем светом.
сегодня в 16:00
  |  Общество

В 2019 году тигру Жоре-Георгию исполнится целых 10 лет. Он здоров, как утверждают ветеринары, бодр и в полном расцвете сил. Жора ждет, когда ему найдут невесту, но с этим пока есть проблемы. Ему уже прочили в суженые тигрицу Аню из якутского зоопарка, но не сложилось — сотрудники зоопарка решили, что Жора все еще болеет, хотя зверь давно здоров.

Когда-то давно, в 2009 году, маленького тигренка с огромной гнойной раной на морде привезли к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну. Малыш жил в передвижном зоопарке и так неудачно пообедал курочкой, что чуть не погиб — кость поранила ему щеку, началось большое воспаление. Животному требовалось лечение, Жора перенес нескольких операций и реабилитацию.

Вся Челябинская область переживала за Жору, ведь тигренка нужно было возвращать в зверинец. Тогда и произошло чудо: совместными усилиями Жорика выкупили и при поддержке Владимира Путина разместили в специальном реабилитационном центре «Утес» в Хабаровском крае.

Сейчас для Жоры предлагают найти невесту, чтобы животное могло полноценно развиваться, а также оставить потомство.

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