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/ Японские блюда и спектакли на месяц поселятся в Челябинске

Японские блюда и спектакли на месяц поселятся в Челябинске

Культурный обмен со страной восходящего Солнца начинается в выходные.
вчера в 20:02
  |  Культура

Фестиваль японской культуры начнется в Челябинске уже в это воскресенье, 14 октября. Главным событием дня станет концерт Японии и России. Восток представит пианист Хироми Яно, а принимающую сторону — балалаечник Дмитрий Наумов. «Звуки родины» будут звучать в концертном зале имени Прокофьева. В группе 1obl.ru во «ВКонтакте» запущен розыгрыш билетов на музыкальное мероприятие. Участвуйте и выигрывайте.

На следующий день, 15 октября, во дворце спорта «Юность» известная фигуристка Юко Кавагути проведет мастер-класс для молодых спортсменов, а повара Аки Накагава и Кадзухико Кедзима научат варить суп в ресторане в центре города. Розыгрыш билетов на гастрономический праздник состоится в выходные.

Год Японии в России является одним из «перекрестных годов», которые проводятся впервые в истории отношений наших стран. Подобные мероприятия служат укреплению японо-российских связей во всех сферах и способствуют улучшению взаимопонимания между странами. В рамках перекрестного года Японии и России Челябинское отделение Общества «Россия — Япония» совместно с Посольством Японии в России, Японским фондом, Правительством Челябинской области реализует широкую программу. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятий.

Фестиваль японской культуры завершится только в ноябре. С 1 по 5 число все желающие смогут свободно посетить кинофестиваль, где представят даже один анимационный фильм.

2 ноября всех научат делать икэбану — компоновать срезанные цветы и листья в специальных сосудах. В тот же день челябинцы посетят настоящий японский спектакль. Площадкой для представления станет Камерный театр.

Завершением фестиваля будет концерт «Музыка компьютерных игр с оркестром». Режиссером выступит Кеничи Симура.

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