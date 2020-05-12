Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 12 мая, в режиме видеоконференцсвязи провел областное совещание с членами правительства и главами муниципальных образований. На нем были подняты ключевые темы — ЖКХ, подготовка к отопительному сезону и расчеты за ТЭР.
Было принято решение о 30-процентном авансировании бюджетными учреждениями расчетов за коммунальные услуги.
Алексей Текслер заявил о выделении в территории средств на проведение санитарных обработок (около 343 миллионов рублей), направленных на предотвращение распространения коронавируса, также на расчеты предприятий жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы (более 457 миллионов). Помимо этого, дополнительные средства пойдут на проведение неотложных технических мероприятий в подготовке к отопительному сезону (200 миллионов).
«Мы на заседании оперативного штаба приняли беспрецедентное решение поддержки предприятий ЖКХ, выделяются соответствующие средства за топливно-энергетические ресурсы и проведение санитарной обработки подъездов многоквартирных домов. Прошу реализовать максимально быстро меры поддержки, они необходимы предприятиям ЖКХ для того, чтобы пройти этот период, подготовиться к зиме», — подчеркнул Алексей Текслер.
Теперь у глав муниципалитетов стоит задача усилить работу с населением по собираемости платежей, а Министерству тарифного регулирования и энергетики Челябинской области совместно с руководителями муниципалитетов следует актуализировать схемы теплоснабжения и решить проблему неэффективных котельных.
Отдельно в совещании была затронута тема субботников и летней оздоровительной кампании.
На данный момент летний отдых в санаториях и базах отдыха откладывается из-за распространения коронавируса и ограничительных мер. Но губернатор отметил, что подготовка идет полным ходом.
«Решение о начале детского отдыха будут приниматься отдельно по каждому муниципалитету с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Вопрос летнего оздоровления наших детей — крайне важный, актуальный. Мы будем это делать», — заявил Алексей Текслер.
Глава региона поручил завершить субботники к 18 мая. Должное внимание должно быть обращено на вывоз мусора, а также дезинфекцию общественных пространств в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.