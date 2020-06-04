В Международный день эколога в Челябинске проведут субботник на карьере

Мусор уберут не только вокруг водоема, но и соберут с его дна.

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В Челябинске проведут масштабный субботник в честь Международного дня эколога на одном из карьеров. Мероприятие состоится при поддержке министерства экологии Челябинской области, профессиональных дайверов из клуба «ДИМСИ» и волонтеры, в том числе и из ООО «ЦКС».

Уборку планируют провести вокруг и на дне Изумрудного карьера. Он является одним из самых популярных мест для отдыха у челябинцев. Все отходы, которые будут собраны на берегу, будут отсортированы, а после вывезены регоператором.

«Все собранные пластиковые бутылки заберет на переработку предприятие „Чистый Челябинск“, из них будут изготовлены антивандальные скамейки, которые мы в подарок разместим в одном из скверов города», — сообщает заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Субботник входит в комплекс мероприятий в рамках проекта Общероссийской общественной организации «Детские и Молодежные Социальные Инициативы» и Министерства экологии Челябинской области. В его рамках будут проводиться и другие субботники, а также будут объяснять, как важно сохранять чистоту водоемов и как правильно вести себя на воде.