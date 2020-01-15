Жизненно важные, но нелегальные: в России пересмотрят правила поставки лекарств

Будет введен единый регистр получателей крайне необходимых препаратов.

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Владимир Путин озвучил перед Федеральным собранием законодательные решения, которые позволят ввозить из-за рубежа отдельные лекарства, на данный момент являющиеся «нелегальными», то есть не имеющие официального разрешения.

«Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать», — сообщил Владимир Путин.

Напомним, летом 2019 года в Москве были задержаны две женщины, которые через интернет приобретали жизненно важное лекарство для своих детей, страдающих эпилепсией. Этот препарат является нелегальным на территории России, на женщин возбудили уголовные дела, которые довольно быстро были прекращены.

Также президент рассказал, что контроль качества поступающих медицинских препаратов существенно изменится. Это будет происходить не только на фармакологических предприятиях, но и на аптечных прилавках.

Отдельное внимание глава государства обратил на недопустимость повторения ситуации с перебоями в поставках лекарств в регионах.

«В прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств», — отметил Президент.

Действительно, в конце прошлого года с российского рынка ушли оригинальные препараты от муковисцидоза из-за «невыгодности для производителя». А аналога у этого важного лекарства в России нет. Поэтому Минздрав договорился о внеплановых и срочных поставках данных препаратов в медучреждения и благотворительные фонды.