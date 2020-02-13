«Максимум лечебных свойств с ноября»: травница рассказала о пользе еловой хвои

Настой из иголок от кашля и для очистки организма.

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Многие знают о полезных свойствах еловой хвои, но немногие в курсе, как правильно ее применять, чтобы получить максимум пользы. Подробности о том, как использовать еловые иголки рассказывает травница Татьяна Казначеева.

«Хвоя поможет улучшить сердечную деятельность, избавиться от кашля, а также очистить кровь. Собирать ее можно с ноября по май, пока не появятся первые почки. В этот период иголочки имеют максимум лечебных свойств», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Татьяна Казначеева.

Способ применения очень прост, вам понадобится кипяток, термос или чайник и сама хвоя.

«Иголки снимают с ветки. Нужно две столовые ложки. Их запаривают кипятком в термосе или чайнике, оставляют на час. За это время целебные свойства передаются воде. Стакан нужно выпить за день, по глотку», — отмечает Татьяна Казначеева.

Принимать хвою можно даже детям с 1 года. Если у вас есть сомнения по поводу приема, необходимо проконсультироваться с врачом.