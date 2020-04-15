Живые цветы больше не завозят в Челябинскую область

Их предлагают заменять другими материалами.

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За первые три месяца 2020 года в Челябинскую область было завезено более 900 тысяч цветов. Это касается и горшечных растений, и срезов. Но коронавирусная инфекция, которая вынудила ввести жесткие ограничительные меры, привела к дефициту даже в этой сфере. Ведь за апрель на территорию региона не поступило ни одного живого цветка.

Отмечается, что на Южном Урале нет ни одного предприятия, занимающегося выращиванием цветов в промышленном масштабе. Все растения, ранее прибывающие в регион — были импортного или же российского происхождения. Ввозились они, в основном, из Москвы и Екатеринбурга.

Специалисты Россельхознадзора поделилось небольшими советами, чем можно заменить букет живых цветов, если его все-таки необходимо подарить.

«И украсить жизнь можно букетами не из срезов роз и хризантем, а из конфет, фруктов и даже сухой рыбы. Не поздно вспомнить и бумажные цветы, которыми украшались первомайские демонстрации советского времени. Времени для их изготовления или освоения нового ремесла во время самоизоляции предостаточно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

И теперь лишь остается надеяться, что к маю предприниматели смогут вырастить в теплицах луковичные культуры — нарциссы, тюльпаны, гиацинты. Лишь тогда возможно появление живых цветов на Южном Урале.