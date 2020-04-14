Челябинские салоны красоты возобновили свою работу

Для функционирования компаниям пришлось внести изменения в привычный режим.

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В Челябинской области разрешение на работу получили парикмахерские и салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию. Для того, чтобы соблюдать профилактические меры и защитить мастеров и клиентов, руководству компаний пришлось внести в расписание и привычный распорядок работы некоторые изменения.

«Мы с сегодня возобновили свою работу. При этом мы понимаем всю ответственность, соблюдаем все меры профилактики. Прием клиентов строго по записи, в зоне ожидания нет скопления людей. Все мастера используют средства защиты, также у нас достаточное количество антисептиков. Мастера работают соблюдая дистанцию. Запись между клиентами с интервалами, чтобы мы успевали обработать поверхности и проветрить помещение», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ владелец салона Елена Шароян.

Штат салонов красоты значительно сократился. Это необходимо, чтобы в помещении находилось как можно меньше людей, чтобы у них получалось соблюдать социальную дистанцию.

«У нас практически ничего не изменилось кроме наличия масок. Сама по себе индустрия красоты нацелена на дезинфекцию, безопасность, одноразовые наборы. Мы увеличили время записи, чтобы как можно меньше пересекались люди в зоне ожидания. Между нашими креслами расстояние в 2,5 метра, мастера используют дезинфектор для рук и перчатки. Теперь на маникюр мы закладываем не 2, а 3 часа, для того, чтобы исключить ожидание клиентом мастера», — прокомментировала ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ директор салона красоты Татьяна Тараскина.

Кроме того, компании вынуждены составлять расписание так, чтобы между клиентами провести дезинфекцию поверхностей и проветривание помещения. Запись уже идет на несколько дней вперед, поскольку после длительного перерыва люди нуждаются в услугах мастеров.