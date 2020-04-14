Теперь все ответы по коронавирусу в Челябинской области можно получить в текстовом формате

Для жителей региона доступен чат с оператором.

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Отличная новость для тех, кто хочет узнать все интересующие вопросы о коронавирусной инфекции или режиму обязательной самоизоляции, но не любит говорить по телефону. Теперь горячая линия доступна и в текстовом формате.

Пользователи буквально за пару кликов в чате с оператором могут узнать всю интересующую их информацию о ситуации в Челябинской области. Вся информация в виде текстовых сообщений будет сохранена, так что не придется запоминать это на слух.

Переписка в чате, как и горячая линия, доступны круглосуточно. Для этого всем южноуральцам важно иметь на своем смартфоне приложение «Интерсвязь. Умный город» и зайти в раздел «чат с оператором», где выбрать пункт «Горячая линия по самоизоляции».

«Здесь можно получить актуальную информацию по вопросам о работе общественного транспорта и магазинов, передвижению по области, прогулкам с ребенком, помощи родственникам или поездкам на дачу. Выбрав нужную тему, пользователю становится доступна заготовленная информация, а еще можно написать свой вопрос, ответ на который придет текстовым сообщением в кратчайшие сроки», — сообщили в правительстве Челябинской области.

При этом, для тех, кто все же предпочитает звонки, телефонная горячая линия продолжает свою работу: 8-800-201-41-88.