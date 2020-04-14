Федор Конюхов на самоизоляции построил более 300 скворечников

Знаменитый путешественник призывает всех оставаться дома.

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Федор Конюхов на самоизоляции не теряет времени даром. Всемирно известный путешественник мастерит скворечники для пернатых Челябинской области. Из под его инструментов вышли уже более 300 птичьих домов.

«Обычно весной я в путешествии. Сезон плыть на яхте или на лодке в южном полушарии, или подниматься на Эверест, или идти к Северному полюсу. А сейчас у нас такая беда во всем мире, конечно, я не могу пойти ни к Северному полюсу, ни в Гренландию, ни плыть на яхте от берегов Англии до Австралии. Я строю скворечники, чтобы принести, чтобы принести хоть какую-то пользу. Ну и заодно отдыхаю. Приятно, когда везде скворечники», — делится Федор Конюхов.

К 9 мая путешественник на самоизоляции, планирует сделать еще порядка 100 скворечников.