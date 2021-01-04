«Живые концерты отменить нельзя»

Мы попросили известных южноуральцев рассказать, как они пережили этот год













Алексей Денисенко,

директор по развитию компании «Юничел»:

«Если бы ковида не было, его стоило бы придумать. Это встряхнуло органы исполнительной власти. Много было сделано для поддержки бизнеса. Поддержка была достаточная, хотя, конечно, хотелось бы больше. Мы два месяца не работали, финансовые показатели хуже прошлогодних. Как никогда остро встал вопрос по повышению производительности труда и работе с издержками. Обозначилась серьезная зависимость от Китая. Производственные цепочки нарушены. Доставка подорожала уже в шесть раз. У наших производителей появился шанс на конкуренцию. И появилось понимание того, что производство должно быть менее зависимым от иностранных производителей».









Роман Самойлов,

прокурор Челябинска:

«2020 год запомнится работой в новых условиях. Мы вдруг узнали, что такое совещания по видео-конференц-связи и вообще работа в дистанционном формате. Но эти организационные трудности приучили выделять главное. А что касается меня — не прокурора, а челябинца, — то я бы отметил 2020 год как год преображения города. Очень приятно отмечать развитие городской среды, наших парков, скверов. А праздничная иллюминация? В прошлом году я побывал в Кургане, мне показали, как у них к празднику освещен центр города. Теперь и в Челябинске вижу, как все сделано — со вкусом, в единой концепции. Город стал красивее, дружелюбнее, наряднее. Надеюсь, и дальше Челябинск будет развиваться именно так. Хотя, признаюсь, сам все эти новшества наблюдаю все больше из окна автомобиля: времени на прогулки, увы, не хватает».









Алексей Пелымский,

директор Челябинской государственной филармонии:

«У нас был хороший, богатый событиями год: состоялись несколько наших традиционных фестивалей, отметил великолепным концертом свой юбилей ансамбль танца «Урал», приезжал с концертами Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. Но самое главное — благодаря пандемии мы убедились, что искусство должно оставаться, причем оставаться в первозданном, живом варианте. Да, мы сделали большой шаг вперед в освоении цифровых технологий и они нам хорошо помогают в продвижении, в билетной логистике, но само искусство, живое исполнение, живые концерты и выступления должны оставаться в том первозданном варианте, как и были рождены и задуманы. Мы это, конечно, понимали и раньше, но этот год нас окончательно убедил в этом».