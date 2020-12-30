Давайте посмотрим на фото, сделанные журналистом Первого областного информационного агентства, и вспомним, каким же он был — этот 2020-й.
В Челябинскую область вирус пришел в марте. В конце месяца был введен режим повышенной готовности и людей отправили на самоизоляцию. Улицы Челябинска никогда не были такими пустыми.
Главными символами года стали маски и антисептики.
В городе постоянно проводилась дезинфекция.
Этот праздник у нас не отнять не при каких обстоятельствах!
9 Мая в Челябинске.
Главным событием в сфере здравоохранения Челябинской области по праву можно считать строительство Челябинского областного инфекционного центра в Малой Сосновке, который возвели в рекордные сроки.
Запуск скоростного электропоезда «Ласточка», который связывает Челябинск и Магнитогорск.
Главными героями этого года стали врачи. Изо дня в день они ведут борьбу с вирусом. Мы надеемся, что в следующем году им удастся его победить!
Российским вирусологам удалось изобрести долгожданную и спасительную вакцину от коронавируса. Во второй половине ноября первая партия вакцины поступила к нам в регион.
Несмотря на пандемию в Челябинске все же удалось провести несколько концертов, а также крупных чемпионатов.
Например — концерт группы «Би-2». Выступление музыкантов в ледовой арене «Трактор» стало одним из первых концертов, которые состоялись в Челябинске после перерыва из-за пандемии.
В начале сентября в Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике.
Врач в защитном костюме во время чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске.
Уровень организации чемпионата России по фигурному катанию на коньках получил высокие оценки специалистов.
В течение всего года рабочий график губернатора Челябинской области Алексея Текслера был насыщен рабочими поездками по области.
Алексей Текслер во время рабочей поездки в Верхний Уфалей.