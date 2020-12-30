Прощай, 2020-й!

Смотрим и вспоминаем, чем запомнился уходящий год

Этот год наверняка запомнится как необычный. Он разрушал привычные шаблоны, учил нас мыслить нестандартно, жить и работать в новых условиях, которые диктовал вирус и эпидемиологическая обстановка. И всех нас он проверял на прочность.Давайте посмотрим на фото, сделанные журналистом Первого областного информационного агентства, и вспомним, каким же он был — этот 2020-й.

В Челябинскую область вирус пришел в марте. В конце месяца был введен режим повышенной готовности и людей отправили на самоизоляцию. Улицы Челябинска никогда не были такими пустыми.

Главными символами года стали маски и антисептики.





В городе постоянно проводилась дезинфекция.

Этот праздник у нас не отнять не при каких обстоятельствах!

9 Мая в Челябинске.





Рабочая поездка Алексея Текслера в Верхней Уфалей. На территории обанкротившегося завода «Уфалейникель» построят два новых предприятия — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров.

Главным событием в сфере здравоохранения Челябинской области по праву можно считать строительство Челябинского областного инфекционного центра в Малой Сосновке, который возвели в рекордные сроки.





Не обошлось в этом году и без ЧП. После взрыва кислородного баллона в поликлинике городской больницы № 2 Челябинска в ноябре пришлось проводить эвакуацию ковидных больных, которые в тот момент лечились в медучреждении.





Запуск скоростного электропоезда «Ласточка», который связывает Челябинск и Магнитогорск.





Главными героями этого года стали врачи. Изо дня в день они ведут борьбу с вирусом. Мы надеемся, что в следующем году им удастся его победить!

Российским вирусологам удалось изобрести долгожданную и спасительную вакцину от коронавируса. Во второй половине ноября первая партия вакцины поступила к нам в регион.

Несмотря на пандемию в Челябинске все же удалось провести несколько концертов, а также крупных чемпионатов.

Например — концерт группы «Би-2». Выступление музыкантов в ледовой арене «Трактор» стало одним из первых концертов, которые состоялись в Челябинске после перерыва из-за пандемии.





В начале сентября в Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике.

Врач в защитном костюме во время чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске.







Уровень организации чемпионата России по фигурному катанию на коньках получил высокие оценки специалистов.

В течение всего года рабочий график губернатора Челябинской области Алексея Текслера был насыщен рабочими поездками по области.

Алексей Текслер во время рабочей поездки в Верхний Уфалей.