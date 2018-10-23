/ Живой лабиринт, лекторий и крепость «Челябинск» появятся в парке «Плодушка»

Территорию пообещали обустроить лучше, чем московские зоны отдыха.

Монастырская заимка «Плодушка» уже через пять лет, утверждает глава Ленинского района, превратится в парк для комфортного отдыха всех горожан. Сегодня здесь есть подъездные пути, освещение и дорожки для прогулок, а еще готов проект будущей территории. Сегодня с ним знакомился губернатор Борис Дубровский. Он приехал прямо в парк, изучил все предложения проектировщиков. Глава района пообещал, что челябинская заимка будет лучше, чем геопарк в Москве, и на порядок дешевле.

Жители же отметили, что хотят благоустроенную площадку, как в детстве.

Раньше здесь по всей территории был забор, выращивали всякие деревья. Яблоки были хорошие. Наберешь — полную майку несешь. Мы тут в «Казаков-разбойников» «играли» с охранниками. Охранников было два, мы прятались в трех местах. Яблочек очень хотелось. Все было благородно, все стояло в ряды. — рассказал сайту «Первый областной» директор хоккейной школы имени Сергея Макарова Юрий Макаров.

Своими впечатлениями и предложениями поделился губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что еще в прошлом году, когда земля «Плодушки» не принадлежала муниципалитету, территорию сложно было назвать любимой жителями города. Изменения заметны уже сейчас.

Бесконечное улучшение проекта нам тут не требуется. Но мы должны двигаться поэтапно. Мы понимали, что 30 гектаров — это огромная работа. Мы предложили «отрезать» по 5 гектаров каждый год и постепенно двигаться. В каждом районе Челябинска должны быть центры притяжения горожан, и «Плодушка» — одно из таких мест. И мы можем сделать ее популярной не только среди жителей Ленинского района, но и среди гостей города. У нас есть шанс не просто благоустроить заимку для комфортного отдыха, а сформировать своего рода Музей Южно-Уральской селекции под открытым небом. Нужно постараться воплотить эту красивую идею, средства в бюджете на нее заложены — возрастающим итогом. — сообщил губернатор Борис Дубровский.

Сайт «Первый областной» предлагает посмотреть, как изменится «Плодушка» уже через несколько лет.

Наша главная задача в ходе проектирования — сохранить все зеленые насаждения и добавить недостающие. Здесь канадские клены, уникальные виды абрикосов, старые дубы, яблоневый сад — некоторым деревьям больше ста лет. Три основные территории мы планируем. Это тихая прогулочная зона. Зона условно активного отдыха, там детские и спортивные площадки, зона экстрима. Очень важная часть посвящена истории и культуре Южного Урала. Мы предполагаем, что здесь будет геопарк, в котором будут отражены все природные и географические зоны: горы, озера, степи. Мы надеемся, что центром будет крепость «Челябинск», которая станет музеем. — рассказал сайту «Первый областной» глава Ленинского района Александр Орел.

Отметим, что первые работы в монастырской заимке прошли по программе «Реальные дела».