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/ Челябинцы придумают прогулочную тропу для Городского бора

Челябинцы придумают прогулочную тропу для Городского бора

Жителей южноуральской столицы зовут участвовать в конкурсе от Минэкологии.
сегодня в 07:27
  |  Общество

Познавательно-прогулочную тропу в Городском бору «проложат» сами челябинцы. В Министерстве экологии предложили разработать проект именно горожанам, которые часто посещают ботанический памятник природы. Тропа, придуманная челябинцами, должна не только показывать красоту бора, но и сообщать, как ее сохранить и дополнить.

Познавательно-прогулочные тропы в памятниках природы призваны способствовать воспитанию экологической культуры поведения людей в природе. На таких маршрутах затрагиваются вопросы взаимоотношений природной среды и человека, влияния хозяйственной деятельности на природу, посетители получают представление о том, какие мероприятия осуществляются для ее защиты. — пояснили сайту «Первый областной» в Министерстве экологии.

Участвовать в конкурсе на лучший проект «Познавательно-прогулочной тропы на территории Челябинского бора» могут все. Организаторы поделят участников на две группы: до и старше 18 лет.

До 24 декабря всем желающим нужно предоставить проект тропы, а также заявку на электронный адрес oopt_chel@mail.ru (с пометкой «Конкурс на лучший авторский проект»).

В каждом проекте должно быть название тропы, описание ее тематики, предлагаемых объектов размещения, Ф.И.О. автора. Можно даже нарисовать тропу.

Результаты конкурса объявят 28 декабря.

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