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/ Парк Гагарина хотят отремонтировать весной

Парк Гагарина хотят отремонтировать весной

Основная работа придется на площадки с аттракционами.
сегодня в 10:55
  |  Общество

Вторая за неделю «инспекция» состоялась в парке Гагарина. В этот раз излюбленное место отдыха всех челябинцев и гостей города посетил врио главы города Владимир Елистратов. Сделал он это по поручению губернатора Бориса Дубровского.

По мнению Владимира Елистратова, парк в рабочем состоянии. Внимание нужно обратить только на аттракционы. С этим согласна и администрация парка, и посетители. Врио главы Челябинска успел пообщаться с ними, прогуливаясь по аллеям. Сам он, кстати, тоже завсегдатай парка Гагарина: гуляет здесь с внуками.

Сам здесь часто гуляю, у меня есть внуки, и это одно из наших излюбленных мест. Мы услышали мнение посетителей. Обновление парку требуется, например, аттракционов. Реконструкция была почти 15 лет назад. Это для любого ремонта многовато. Любую реконструкцию мы начинаем не вслепую. Сначала будет проект, согласованный с Минкультуры. Идут переговоры с возможными концессионерами, чтобы с весны начать реальный ремонт. Какой будет вид, решим. Все это делается для челябинцев в первую очередь. — рассказал сайту «Первый областной» врио Владимир Елистратов.

Ремонт планируют начать с весны. Нужны будут дополнительные вложения. За свои средства к этому времени парк имени Гагарина обновит скамейки на площадке «Гуливер».

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