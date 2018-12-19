/ Челябинскую «Плодушку» начнут восстанавливать в 2019 году

Проект по реконструкции уже находится на экспертизе.

Легендарную «Плодушку» и сквер КПЗиС начнут благоустраивать в 2019 году. Эти два объекта были выбраны жителями Ленинского района города Челябинска на голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проекты поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В настоящее время в Челябинской области большое внимание уделяется благоустройству и формированию комфортной среды для жизни людей. Городской парк, который планируется разбить на месте монастырской заимки «Плодушка» будет иметь для города не только историческое, но и культурное значение. Земельный участок имеет удачное расположение. Находится в центре Ленинского района — одного из самых густонаселенных в Челябинске. Думаю, будущий парк станет прекрасным местом отдыха и досуга горожан. — отметил глава региона.

В 2019 году приступят к первому этапу благоустройства монастырской заимки «Плодушка». Облагораживать ее будут в несколько этапов, из-за того, что Ее история начинается еще в 1864 году, когда при женском Одигитриевском монастыре появилось приусадебное хозяйство. На нем монахини выращивали не только привычные нашему региону овощи и фрукты, но и грецкие орехи, абрикосы и виноград. В советское время на этом месте была организована Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция.

Проектно-сметная документация первого этапа реконструкции «Плодушки» сейчас находится на экспертизе. Всего на работы в 2019 году из бюджета программы «Формирование комфортной городской среды» будет выделено 50 миллионов рублей.

Также в 2019 будут заканчивать работы по благоустройству сквера КПЗиС. Начальный этап работ прошел в 2018 году, сквер очистили и заново обустроили пешеходные дорожки. В следующем году будут устанавливаться спортивные и детские площадки, скамейки. Оба этапа стоят около 7 миллионов рублей и также финансируется за счет программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела».

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Ленинскому району будет выделено 49 миллионов рублей на благоустройство 15 дворовых территорий.