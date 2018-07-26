/ Расчленивших котенка сестер поставили на учет в полиции

Семье живодерок начали поступать угрозы.

Не только прокуратура, но и полиция Алтайского края разбираются в жуткой истории с расчленением котенка. Животному отрубили голову две местные жительницы подросткового возраста. Их уже поставили на профилактический учет в полиции. Родителей девочек ждет штраф: на них составлен административный протокол.

В суд направлен материал с целью помещения девушек в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю. — сообщает РИА Новости.

Девочки-живодерки оказались дочерьми главы сельсовета населенного пункта, в котором проживают. Мужчина уже извинился перед общественностью. Он объяснил, что старшая дочь долгое время ухаживала за больным котенком, лечила его, но в итоге зарубила топором. Как сообщает глава Михайловского сельсовета, и он, и жена в шоке от произошедшего. Однако, по словам мужчины, сейчас под сомнением безопасность семьи: в адрес родителей и дочерей регулярно поступают угрозы.

Напомним, инцидент, равносильный истории с «хабаровскими живодерками», произошел на Алтае. Там девочка зарубила котенка, а затем выбросила его голову через забор. Процесс снимала на видео младшая сестра. Затем запись просочилась в сеть. Ей заинтересовалась прокуратура. Представители надзорного органа хотят проверить школу, в которой обучались девочки.

Если прокуратура увидит состав преступления, девушек ждет серьезное наказание. Прошлой зимой Госдума приняла законопроект о жестоком обращении с животными. По новым правилам, наказание для живодеров увеличилось до 5 лет лишения свободы.