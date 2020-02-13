Живите на заброшенных фермах: семьям дали непригодные участки в Челябинской области

Главе района внесено представление.

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В Агаповском районе прокуратура выявила нарушения требований земельного законодательства местной администрацией. В 2018-2019 годах многодетным семьям бесплатно выделили непригодные земельные участки.

На земле находились разрушенные фермы, фундаменты и кустарники. Кроме того, 43 участка отдали в собственность только заявителям, а не в общую долевую собственность всем членам многодетной семьи.

«Администрацией не осуществлен контроль за дальнейшей судьбой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. На четыре земельных участка право собственности до настоящего времени не зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Главе Агаповского района прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений.