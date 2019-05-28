/ В Челябинской области ведется работа по сокращению непригодного жилищного фонда

Всего в фонде на расселение зарегистрировано 10 460 человек.

В Челябинской области ведутся работы по расселению людей из непригодного для проживания жилищного фонда. Основными показателями проделанной работы является соотношение количество квадратных метров расселенного фонда и количество расселенных граждан.

На сегодняшний день официально зарегистрировано 10 тысяч 460 человек в фонде, который нужно расселить в первую очередь. Всего аварийный жилой фонд — это 352 тысячи квадратных метров, треть не вошла сейчас в федеральный проект. — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Финансирование 9 муниципальных образований области осуществляется в соответствии с законом за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета в рамках адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда, а также в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как отметил исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль, на данный момент идет подготовка заявки в Фонд, а также заключение дополнительного соглашения. Муниципальные образования уже сейчас могут проводить мероприятия по приобретению жилых помещений, поскольку лимиты в мае уже доведены.