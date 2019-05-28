Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.46 -0.15 72.19 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинской области ведется работа по сокращению непригодного жилищного фонда

В Челябинской области ведется работа по сокращению непригодного жилищного фонда

Всего в фонде на расселение зарегистрировано 10 460 человек.
сегодня в 12:51
  |  Общество

В Челябинской области ведутся работы по расселению людей из непригодного для проживания жилищного фонда. Основными показателями проделанной работы является соотношение количество квадратных метров расселенного фонда и количество расселенных граждан.

На сегодняшний день официально зарегистрировано 10 тысяч 460 человек в фонде, который нужно расселить в первую очередь. Всего аварийный жилой фонд — это 352 тысячи квадратных метров, треть не вошла сейчас в федеральный проект. — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Финансирование 9 муниципальных образований области осуществляется в соответствии с законом за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета в рамках адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда, а также в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как отметил исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль, на данный момент идет подготовка заявки в Фонд, а также заключение дополнительного соглашения. Муниципальные образования уже сейчас могут проводить мероприятия по приобретению жилых помещений, поскольку лимиты в мае уже доведены.

Общество
Еще 500 миллионов рублей направлено на расселение дома в Магнитогорске
28.01.2019
Еще 500 миллионов рублей направлено на расселение дома в Магнитогорске
Общество
Дмитрий Медведев: «На расселение дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей»
24.01.2019
Дмитрий Медведев: «На расселение дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей»
Происшествия
Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты
17.01.2019
Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты
Происшествия
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
17.01.2019
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Культура
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
сегодня в 18:07
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
Общество
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
сегодня в 18:01
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
Общество
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
сегодня в 17:52
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
Общество
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
сегодня в 17:45
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
Общество
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
сегодня в 17:32
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
Общество
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
сегодня в 17:08
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
Общество
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
сегодня в 16:56
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
Общество
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
сегодня в 16:47
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6