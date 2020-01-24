40 квадратов на 9 человек: семья из Каслинского района 16 лет стоит в очереди на жилье

С течением времени очередь только отодвигается.

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Сотрудник МЧС, ветеран двух войн в Чечне и многодетный отец Виталий Ибрагимов стоит в очереди на квартиру с 2004 года.

«В 1999 году набирали по контракту в Чечню на 6 месяцев. И в контракте было прописано: „По прибытии получение жилья“. Тоже стоял 15 лет в очереди. Так и не получил этого жилья», — рассказывает ветеран вооруженных конфликтов Виталий Ибрагимов.

Сейчас мужчина со своей семьей живет в Каслинском районе в деревне Аллаки, в небольшом домике на сорока квадратных метрах ютятся: Виталий, его супруга Светлана, четверо их детей, а еще три родственника жены: ее мама, бабушка — она же хозяйка дома, и брат с инвалидностью. На всех приходится кухня и комната.

Помимо стесненности в метрах, в доме нет никаких удобств. Ибрагимовы признаются, что с маленькими детьми в таких условиях приходится тяжело.

«Туалет у нас на улице находится. Дети постоянно бегают из дома, простывают, часто болеют. Нет надлежащих условий: ни воды, ни газа», — говорит Светлана Ибрагимова.

В 2013-м году Ибрагимовы чуть было не стали обладателями заветных квадратных метров, но проверка показала, что жилье семье не положено.

«Его сняли с учета в связи с тем, что у него в собственности находятся жилые площади свыше учетных норм, соответственно основания находиться в списке нуждающихся у него отпали», — комментирует председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Каслей Николай Никифоров.

Семья считает, что к ним отнеслись невнимательно. Ибрагимовы уверяют, что в их собственности нет никакого жилища.

«Они посчитали дом, в котором мы сейчас все живем и дом мамы Виталия, поскольку он там прописан, и якобы нам хватает метров», — жалуется Светлана.

После этого Виталий Ибрагимов решил получить социальную выплату на приобретение жилья, как сотрудник МЧС — мужчина уже несколько лет работает спасателем. В феврале минувшего года Виталий был в очереди под номером 40, а спустя три месяца получил извещение, что стал 1006-ым. Причин этого не объяснили. Через полтора года мужчина выйдет на пенсию, и боится, что уже точно не дождется квартиры.

«На официальном сайте МЧС России в очереди Ибрагимов на данный момент числится под номером 40. Право получения единовременной социальной выплаты сохраняется за гражданами Российской Федерации, принятыми на учёт, как в качестве сотрудников, так и уволенных со службы с правом на пенсию», — объясняет начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России Светлана Овчинникова.

В ведомство уверяют, что очередь непременно дойдет, вот только когда — вопрос остается открытым.