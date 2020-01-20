Путь через санобработку: свинокомплекс закрыл забором единственную дорогу к домам людей

Для проезда им каждый раз нужно дезинфицировать свой автомобиль.

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В селе Миасское находится свинокомплекс «Родниковский», который производит мясо для агрохолдинга «Здоровая Ферма». В их поголовье насчитывается более 100 тысяч свиней.

Также на прилегающей к свиноферме территории находятся частные постройки, которые были выкуплены неизвестными в начале 2000-х годов — когда разорился предыдущий агрокомплекс. Дорога к «частникам» и ферме одна. Долгое время это соседство никого не напрягало, пока в один день, собственники, которые приехали на свою территорию, не обнаружили большой забор, отделявший их от дороги к своим домам.

Чтобы добраться на свою территорию, людям теперь нужно проехать через блок дезинфекции. Для этого иногда нужно ждать — ведь на «очистку» одной машины уходит около 15 минут.

«„Здоровая ферма“ поставила забор, не дают проехать, заставляют проезжать через этот дезбарьер. Но там большая лужа химикатов, мы не хотим марать машины свои, они от этого гниют. Я проезжаю здесь каждый день. Бывает, вечером. Но тогда они не пускают и приходится искать другие пути проезда, но их не найдешь», — рассказал Сергей, один из работников частного складского помещения.

Также оказалось, что не всегда можно попасть на санобработку. После окончания рабочего дня — около 7 вечера — этого сделать уже невозможно и приходится дожидаться утра, чтобы проехать. Другой дороги у собственников нет.

«Ко мне приезжают все желающие — и гости, и клиенты. После 7 часов они уже не могут проехать через КПП, потому что нет дезинсектора. Были моменты, когда грузовая машина приезжала вечером, но она не могла проехать и стояла до утра, потому что отсутствовал дезинсектор», — рассказал Геннадий Волченко, предприниматель.

Помимо того, что машины приходится дезинфицировать, у въезжающих, со слов собственников, ещё проверяют документы. Они вызывали участкового, но он не нашёл состава преступления в установке забора. Тогда предприниматели обратились в прокуратору.

«Писали с просьбой, чтобы в прокуратуре разобрались. Они дали ответ, что забор нужно убрать, так как он находится на участке государственной собственности, которая не разграничена. Забор не убрали, А сроки вышли 13 ноября. Никаких действий вообще не предпринималось», — делятся предприниматели-собственники

Но как объяснили в самом свинокомплексе «Родниковский», этот забор — одна из мер предосторожности, чтобы опасные заболевания не попали на территорию фермы.

«Несколько лет назад на территории области была вспышка африканской чумы среди животных. Была ликвидирована часть свинопоголовий. Но в нашем комплексе этой вспышки не было. И в этот период времени нами было принято решение — построить дезбарьер, чтобы обезопасить наше предприятие от заболеваний. В 2019 году в России было зафиксировано 143 вспышки заболевания. При этом было уничтожено несколько предприятий свиноводческих. Ведь тогда уничтожается весь скот. Это несколько миллиардов убытков», — подчеркнул Дмитрий Чикотин, директор свинокомплекса «Родниковский».

Также директор фермы поделился, что собственники тех самых помещений появляются на своих территориях довольно редко. И даже пытались продать им свои постройки по цене выше рыночной.

«На территории свинокомплекса находится несколько юридических лиц, которые определяют основные претензии к нам. По факту, никакой жизнедеятельности они не производят. Но они могут быть источниками заразы. Их здания, по сути, никому не нужны, кроме свинокомплекса. По факту, они приезжают на территорию несколько раз в месяц. А мы просто просим проводить дезинфекцию транспортных средств, въезжающих на территорию комплекса», — отметил Дмитрий Чикотин.

У «Здоровой Фермы» на данный момент есть предписание от прокуратуры — пускать людей на территорию комплекса с соблюдением санитарных норм. Эта дорога находится в ведомстве района. И с главой Красноармейского района, в котором находится поселок Миасский, было обговорено, что «Родниковский» оставляет этот забор, как одну из мер предосторожности.

Представители свинокомплекса утверждают, что согласны пойти на уступки жителям. Даже пропускать их машины в любое время суток, лишь бы не подвергать риску своё предприятие. Только вот собственники не настроены положительно и намерены вновь обратиться в правоохранительные органы, чтобы препятствие к их владениям было снесено.