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/ Челябинские рестораны кормят посетителей цветами

Челябинские рестораны кормят посетителей цветами

Местные гурманы уже оценили блюда из ярких растений.
сегодня в 13:00
  |  Общество

Новое направление развивают челябинские цветоводы. В больших теплицах они выращивают шафран, львиный зев, бегонию, гипсофилу, которые затем быстро раскупают местные рестораторы. Живые цветы добавляют в блюда и кулинарные изделия. Одни растения придают необычную кислинку, другие — сладкий привкус. Гурманы говорят, что блюда с цветами становятся намного пикантней.

Особую популярность имеют десерты.

В этом салате нежный куриный мусс, овощи, все заправлено цитрусовым мятным соусом и цветочки. Салат очень вкусный, летний, освежающий. Цветочки придают ему пикантность. — комментирует посетитель ресторана.

Все растения подлежат тщательному уходу во время их выращивания. Строго по расписанию цветы поливают, удобряют, проветривают. Спрос на такой продукт растет с каждым днем, говорят специалисты.

Мы решили расширить нашу линейку, то есть продавать цветы не только в качестве посадочного материала, но и, предположим, как съедобные цветы. Мы изучили этот вопрос, пригласили бренд-поваров, провели с ними дегустацию. Какие-то цветы сладкие, какие-то кислые, какие-то цветы выражали разные ассоциации. На основе этого у нас сформировалась линейка. Наш фаворит — это бегония. Она напоминает щавель, вкус детства. — рассказала сайту «Первый областной» специалист по продажам цветов Татьяна Милова.

Цветы продаются в боксах разного объема. Цены на яркие и вкусные добавки начинаются от 200 рублей. В нескольких топовых ресторанах Челябинска блюда с цветами становятся самыми популярными.

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