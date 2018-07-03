/ Кувшинки расцвели на озере Теренкуль

Водные растения покрыли ковром гладь водоема.

Неожиданная красота образовалась в Чебаркульском районе. На озере Теренкуль, расположенном как раз между Чебаркулем и Миассом, расцвели кувшинки. Все жители и гости региона, увидевшие покрытую водными растениями гладь, сравнили кувшинки с ковром. Так их много и так тесно друг к другу они расположены.

Наш край богат не только озерами, но и растениями. Кувшинки удивительно красивы на Теренкуле. Там не только листья, но и цветки появились, ярко-желтые, маленькие. — поделилась эмоциями с сайтом «Первый областной» местная жительница.

Полюбоваться на «расцветшее» озеро можно на базах отдыха. С понтонов открываются прекрасные виды, а лежа на деревянных досках, можно даже потрогать кувшинки.