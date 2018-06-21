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/ Цветы из Красной книги обнаружили рядом с домом в Челябинске

Цветы из Красной книги обнаружили рядом с домом в Челябинске

Очевидцы делятся фотографиями необычной находки.
сегодня в 17:49
  |  Общество

Жители микрорайона «Парковый» обнаружили редкие растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Среди них — венерин башмачок или «лесная орхидея» и лилия кудреватая, которую по-другому именуют как «саранка». Горожане поделились снимками своих находок в социальных сетях.

Главное сберечь это, а то с массовой вырубкой леса могут и не заметить это чудо. — переживает челябинка Анастасия Тификова.

Пользователи не стали раскрывать секретов и называть точные места, где растут удивительные цветы.

Местные жители вспоминают, что в прежние годы популяция редких растений была больше. В лесной зоне микрорайона встречались клубника и белые грибы, также часто на пути горожан попадались звери.

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