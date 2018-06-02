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/ Северные оленята из челябинского зоопарка получили цветочные имена

Северные оленята из челябинского зоопарка получили цветочные имена

Малыши стали Фиалкой и Ромашкой.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Спустя почти месяц после рождения два новых обитателя челябинского зоопарка получили имена. Результаты огласили 1 июня, в День защиты детей. Клички для девочек выбирали из вариантов, названных посетителями. По итогам традицию по выбору цветочных имен удалось поддержать.

Из всех предложенных вариантов «цветочных» имен мы выбрали для наших малышек самые приглянувшиеся — это Фиалка и Ромашка. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском зоопарке.

Среди других вариантов были Астрочка, Ириска, Магнолия или Незабудка. Челябинцы не пренебрегли и более редкими названиями цветов, например иланг-иланг или пачулия. Клички подбирали с учетом пола новорожденных оленят, исключая мужские варианты.

Напомним, на Южном Урале увеличилась популяция северных оленей. В мае родилось два представителя этого вида. Уже сейчас малыши находятся в вольере, посетители могут с ними познакомиться.

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