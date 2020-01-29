Живая или мертвая: качество воды в городских квартирах беспокоит челябинцев

Наталья Котова решила сама выяснить, почему из кранов вытекает разноцветная жидкость.

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Наталья Котова всегда молниеносно реагирует на жалобы жителей. Вот и на этот раз информация о том, что из кранов челябинцев течет то желтая, то зеленая вода, не осталась без внимания. Мэр города лично отправилась на очистные сооружения МУП ПОВВ.

«Точечные поквартирные опросы показывают, что в одном доме могут быть квартиры, где вода желтого или зелёного цвета, а у соседей она абсолютно прозрачная. Или в одной и той же квартире вода может менять цвет в течение дня», — сообщает Наталья Котова у себя в инстаграм.

На предприятии глава города пообщалась со специалистами и попыталась выяснить причины изменения цвета водопроводной жидкости. Химики определяют несколько факторов, влияющих на качество воды: растворенные угольная кислота CO2, кислород O2 или сероводород H2S, температура, низкое значение pH, солесодержание.

Скорее всего, вода меняет свой цвет уже в трубах домов при нагревании.

«Пока специалисты-химики изучают состав воды на всех этапах: поступающей в Шершневское водохранилище, заходящей в дома, выходящей из крана после нагревания в бойлере и прохождения по внутридомовым сетям, я обратилась с просьбой к управляющим компаниям, для начала, промыть бойлеры», — сказала Наталья Котова.

Ситуацию мэр обещает держать на контроле. Наталья Котова непременно сообщит нам все результаты экспертизы.