Зеленая вода в реке Миасс не опасна

В Минэкологии объяснили, почему окрасился водоем в районе ЧМЗ.

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Жители Металлургического района Челябинска поделились в социальных сетях фотографиями, на которых видно, что в реку Миасс попало некое вещество, которое окрасило воду в зеленый цвет.

Один из пабликов во «ВКонтакте» прояснил ситуацию.

«В Металлургическом районе Челябинска в реку Миасс произошла протечка уранина — красителя, который добавляют в воду, чтобы выявить протечку», — пишет «Типичный Челябинск».

В Министерстве экологии сообщили, что паниковать жителям ни к чему. В воду действительно попал «Уранин А», но опасности для водоема и людей вещество не представляет. Его, действительно, добавляют в воду, чтобы выявить протечки.

«Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем — и в реку. Этот краситель абсолютно безопасен для человека. Но не смотря на это сброс в водные объекты стоков запрещен. Сейчас в Металлургический район направились инспекторы Минэкологии, чтобы зафиксировать данный факт, после чего информация будет передана в городское Управление дорожного хозяйства, на чьем балансе находятся „ливнёвки“», — объяснил Виталий Безруков, начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области.

Специалист Управления дорожного хозяйства после этого должны будут найти источник протечки и устранить его вместе с ответственными лицами.