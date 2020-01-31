Насыщенная микроэлементами: в челябинской питьевой воде обнаружили марганец и железо

Четыре пробы воды не порадовали экспертов.

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Воду для анализа брали из Шершневского водохранилища, очистных сооружений и в квартирах жилых домов. Специалисты лаборатории считают, что разные оттенки вода приобретает в трубах, подведенных к домам.

«Если нет её в источнике, нет ее в очищенной воде, высокого содержания железа, но есть в горячей воде — значит идут коррозийные процессы в трубах», — отмечает начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксенова.

Железо и марганец причисляют к веществам третьего умеренного класса опасности. Специалисты говорят, что бояться за здоровьем челябинцам не стоит, показатели превышены незначительно, но жалобы Роспотребнадзор признал оправданными.

Сейчас челябинская вода находится в лаборатории Санкт-Петербурга, скоро должны прийти результаты исследований.