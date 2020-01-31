Вода в кранах челябинцев не соответствует нормативам

Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

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С середины января от челябинцев, живущих в разных частях города, поступают многочисленные жалобы о состоянии воды, которая бежит из кранов. Поэтому Управление Роспотребнадзора провело расширенные лабораторные исследования качества питьевой воды из Шершнёвского водохранилища, а также воды с очистных сооружений и из кранов жилых домов.

В ведомстве рассказали, что четыре взятых пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию марганца. Также в одной пробе было обнаружено железо. Результаты передали мэрии.

«Проведена серия межведомственных совещаний, проводятся мероприятия и лабораторные исследования, направленные на установление причин ухудшения качества питьевой воды в разводящей сети города», — сообщил Владимир Ефремов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Отметим, что марганец и железо — вещества третьего класса опасности (умеренно опасные). Жалобы горожан в Роспотребнадзоре признали обоснованными.

В отношении МУП «ПОВВ» начато административное расследование. Эксперты продолжат отслеживать качество воды в Челябинске.