С середины января от челябинцев, живущих в разных частях города, поступают многочисленные жалобы о состоянии воды, которая бежит из кранов. Поэтому Управление Роспотребнадзора провело расширенные лабораторные исследования качества питьевой воды из Шершнёвского водохранилища, а также воды с очистных сооружений и из кранов жилых домов.
В ведомстве рассказали, что четыре взятых пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию марганца. Также в одной пробе было обнаружено железо. Результаты передали мэрии.
«Проведена серия межведомственных совещаний, проводятся мероприятия и лабораторные исследования, направленные на установление причин ухудшения качества питьевой воды в разводящей сети города», — сообщил Владимир Ефремов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
Отметим, что марганец и железо — вещества третьего класса опасности (умеренно опасные). Жалобы горожан в Роспотребнадзоре признали обоснованными.
В отношении МУП «ПОВВ» начато административное расследование. Эксперты продолжат отслеживать качество воды в Челябинске.