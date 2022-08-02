Жителю Челябинской области вынесут приговор за незаконный отстрел двух косуль

Сумма ущерба региональному Минэкологии составила 80 тысяч рублей

В Троицком районе 47-летнему местному жителю вынесут приговор за отстрел двух самок сибирской косули. Мужчина обвиняется в незаконной охоте с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в феврале 2022 года обвиняемый приехал на территорию Троицкого охотничьего угодья на снегоходе. Не имея разрешения на охоту, мужчина пристрелил двух самок сибирской косули.

«В результате совершенного преступления министерству экологии Челябинской области причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Троицкий районный суд.

Напомним, в феврале в Троицком районе задержали двух местных жителей, которые перевозили в автомобиле туши незаконно добытых косуль.

В июне в Челябинской области местные жители несколько раз находили в лесу маленьких косулят и забирали их домой. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении за незаконное изъятие животных.

В конце июля жители села Ларино поймали детеныша косули и выставили его на продажу в интернете. Сотрудники Минэкологии Челябинской области изъяли косуленка. Теперь нарушителей ждет штраф.