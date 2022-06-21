В Челябинской области за последние дни дважды в лесу находили маленьких косулят. Южноуральцы забрали детенышей косули домой. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении за незаконное изъятие животных, сообщает региональное министерство экологии.
«Косули, как и многие другие животные, оставляют своих детенышей в укромных местах и периодически возвращаются к ним для кормления до тех пор, пока те не окрепнут и смогут следовать за своей матерью. Ранний грибной сезон в Челябинской области привел к тому, что люди, посещающие леса в поисках грибов, стали чаще находить маленьких косулят», — рассказали в минэкологии.
Напомним, что незаконное изъятие животных является административным правонарушением и влечет наложение штрафа до четырех тысяч рублей. В случае, если данные действия привели к гибели животного, виновному в судебном порядке предъявляется иск на возмещение нанесенного ущерба, который, в случае с косулей, составляет от 120 до 200 тысяч рублей.
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