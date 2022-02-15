В Челябинской области задержали подозреваемых в незаконной охоте на косуль

У браконьеров изъяты два гладкоствольных охотничьих ружья, две туши сибирской косули, автомобиль «Нива» и снегоход

В Троицком районе задержали двоих местных жителей, которые перевозили в автомобиле туши незаконно добытых самца и самки косули. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в Минэкологии Челябинской области.

Охотники были задержаны накануне инспектором федерального государственного охотничьего надзора министерства экологии Челябинской области совместно с сотрудниками ГИБДД в поселке Белозеры.

«По данному факту жители Троицка задержаны, у них изъяты два гладкоствольных охотничьих ружья, две туши сибирской косули, автомобиль „Нива“ и снегоход», — сообщили в министерстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области возросло количество случаев незаконной охоты на косулю.