В Троицком районе задержали двоих местных жителей, которые перевозили в автомобиле туши незаконно добытых самца и самки косули. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в Минэкологии Челябинской области.
Охотники были задержаны накануне инспектором федерального государственного охотничьего надзора министерства экологии Челябинской области совместно с сотрудниками ГИБДД в поселке Белозеры.
«По данному факту жители Троицка задержаны, у них изъяты два гладкоствольных охотничьих ружья, две туши сибирской косули, автомобиль „Нива“ и снегоход», — сообщили в министерстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области возросло количество случаев незаконной охоты на косулю.