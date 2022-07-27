Жители Челябинской области пытались продать пойманного в лесу детеныша косули

В объявлении за животное просили 35 тысяч рублей

Жители села Ларино (Уйский район) поймали детеныша косули и выставили его на продажу в интернете. Сотрудники Минэкологии Челябинской области изъяли косуленка. Теперь нарушителей ждет штраф. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе министерства.

Жители Ларино утверждали, что обнаружили косуленка на окраине деревни, где на него якобы напали собаки. Однако внешних повреждений при осмотре у животного не обнаружили. Специалисты составили протокол и изъяли детеныша.

«Жителей Уйского района, изъявших косуленка из природы незаконным путем, ждет штраф. Министерство экологии призывает граждан не подходить, не дотрагиваться и не забирать найденных в лесу детенышей диких животных. Самка косули кормит детеныша и специально оставляет его в укромном месте, отводя от него хищников», — прокомментировали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, незаконное изъятие животных из естественной среды является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф до 4,5 тысячи рублей. Если данные действия привели к гибели животного, виновный будет возмещать ущерб через суд. В случае с косулей сумма штрафа составит от 120 до 200 тысяч рублей.