Жителям шести районов Челябинска осталось провести лишь один день без горячей воды

В городе заканчивается четвертый этап гидравлических испытаний.

Послушать 00:00

Две недели некоторые жители Тракторозаводского, Калининского, Курчатовского, Ленинского, Советского и Центрального районов жили без горячей воды. Все ради гидравлических испытаний, которые традиционно проводятся в межотопительный сезон.

Всего горячее водоснабжение было отключено в 1 425 жилых домах, 88 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждений города Челябинска.

«В ходе испытаний повышалось давление в определенном контуре системы теплоснабжения и производиться временная выдержка. После чего давление на участке трубопроводов снижалось до рабочего. Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Все повреждения, выявленные в ходе испытаний, были устранены», — сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Пятый, и последний этап опрессовок пройдет в Челябинске с 11 по 25 августа. Список отключаемых адресов будет составлен чуть позже.

Вице-мэр по городской среде Александр Астахов заявил сегодня, 3 августа, что помимо гидравлических испытаний активно ведется работа по получению паспортной готовности к предстоящему отопительному сезону.