Четвертый этап опрессовок стартует в Челябинске

Без горячей воды останутся жители шести районов города.

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В Челябинске завтра, 21 июля, стартует четвертый этап гидравлических испытаний теплоносителя. На две недели жители Советского, Калининского, Центрального, Тракторозаводского, Курчатовского и Ленинского районов останутся без горячей воды.

«Горячая вода будет отключена с 21 июля по 4 августа в 1 393 жилых домах, 86 детских садах, 68 учебных и 30 лечебных учреждениях Челябинска во всех районах города, кроме Металлургического», — сообщили в администрации Челябинска.

Отмечается также, что июле по отдельному графику гидравлические испытания проходят и в домах, обслуживаемых локальными котельными.

В АО «УСТЭК-Челябинск» вновь отмечают, что опрессовки необходимо проводить между отопительными сезонами, чтобы проверить прочность и плотность участков тепловой сети. Это важно, чтобы в холодное врем года не случилось экстренных ситуаций, из-за которых жители города могут остаться без тепла и горячей воды.

В управлении ЖКХ Администрации Челябинска отмечают, что максимальный срок отключения горячей воды — две недели. Только не исключено, что горячая вода может вернуться в дома раньше. При этом, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.