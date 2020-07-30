В Челябинске продолжают проводить ремонт ливневых канализаций

Из-за работ частично может быть ограничено движение транспорта.

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Работы по ремонту сети ливневых канализаций продолжают проводить в Челябинске. Из-за этого частично может быть ограничен проезд транспорта на участках, где непосредственно проводят работы. Однако ограничение может быть только кратковременным.

«Ремонт и обследование сетей сегодня, 30 июля 2020 года проведут по улицам Петра Сумина, 4 и 14; Петра Столыпина, 7 и 17; Каслинской, 3/2; Рождественского. Промыть и очистить сеть планируют на проспекте Победы, 398», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, те участки, которые имеют угрозу затопления, будут очищены и промыты. Также ливневки, расположенные на участках дорог, которые ремонтируют в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверят на работоспособность. Сегодня проверка ждет участок на улице Мира от Сталеваров до Шоссе Металлургов.