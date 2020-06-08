Жителям России разрешили поездки за границу для учёбы, работы или лечения

Об этом объявил премьер-министр страны.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал открытие границ России. Однако оно будет неполным. Вылететь из страны можно будет для продолжения работы или учёбы, лечения и ухода за родственниками. О принятии решения премьер-министр заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



По словам Михаила Мишустина от жителей России поступило множество обращений. Именно поэтому власти решили изменить режим ограничений для тех, кому надо покинуть или же наоборот, попасть на территорию страны.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение 27 марта на фоне распространения коронавируса по миру. Сейчас выполняются только рейсы для вывоза россиян из-за границы. С 30 марта были закрыты границы, исключения составляют действуют только некоторые категории граждан, например, дипломаты. Ранее премьер-министр попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж.