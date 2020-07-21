Поезд «Челябинск — Новороссийск» возобновляет движение

Рейс был отменён из-за коронавируса.

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Остановленный из-за коронавируса поезд «Челябинск — Новороссийск» возобновляет движение. Локомотив возвращается в расписание на фоне поэтапного снятия ограничений.



Первый возобновлённый рейс запланирован на воскресенье, 26 июля. Отправление будет производиться в 8:19 утра по челябинскому времени по 30 июля и с 1 по 31 августа, кроме 3 августа по нечётным числам. Из Новороссийска локомотив будет уходить в 18:45 с 28 июля, 1 по 31 августа, кроме 5 августа, по нечетным числам, а также 2 сентября. Подробное расписание можно уточнить на сайте РЖД, в специальном мобильном приложении и в железнодорожных кассах.

«В составе предусмотрены вагоны различных классов обслуживания, а также места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих. Есть мужские и женские купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе. Напомним, ранее для удовлетворения растущего спроса пассажиров на поездки Уральским филиалом АО „ФПК“ было восстановлено курсирование ряда „южных“ поездов. В расписание вернулся маршрут № 545/546 Орск/Оренбург — Имеретинский Курорт, № 477/478 Челябинск — Адлер, № 519/520 Орск — Анапа»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ЮУЖД.

Представители ЮУЖД отмечают, что в поездах дальнего следования предусматриваются все меры безопасности, связанные с коронавирусом. Так, вагоны проходят ддезинфекцию, в пути не менее 4 раз в сутки осуществляется уборка. Также за счёт безопасных для пассажиров ультрафиолетовых ламп происходит обеззараживание вагона. Дезинфекции подвергаются и постельные принадлежности. Кроме того, не менее двух раз в сутки у пассажиров проверяют температуру, а у проводников можно приобрести маски и перчатки.