У застрявших за границей россиян будут строго проверять адреса проживания

Об ужесточении мер сообщили в Минкомсвязи РФ.

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Авиакомпании, возвращающие россиян на родину из-за границы, ужесточат проверку их фактического адреса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпании будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в том или ином регине. Это могут быть как оригиналы документов, так и фотографии»,— рассказали в ведомстве.

К списку подтверждающих документов отнесли прописку; договор аренды; медицинский полис; справку с работы; копии прописки родственников; документы, подтверждающие родство; расписку о том, что эти родственники готовы принять туриста на карантин.

Напомним, с 27 марта российские авиакомпании прекратили авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Причём как регулярное, так и чартерное. Однако из-за того, что множество россиян остались за границей, авиакомпании работают в «вывозном режиме». На сегодняшний день в Россию из разных стран вернулось более 230 тысяч туристов. Все вернувшиеся обязаны пройти двухнедельный карантин и сдать анализы на наличие инфекции.